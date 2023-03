Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Dienstag feiern Liane und Bruno Gutting in ihrem schmucken Fachwerkhaus in der Zwerggasse in Ingenheim ihre Eiserne Hochzeit. Im Gespräch machen sie deutlich, dass sie zufrieden sind mit all dem, was sie erreicht haben.

Gerade zu Beginn hatten die Eheleute Gutting es nicht leicht. Das für die 1950er-Jahre typische Problem unterschiedlicher Konfessionen – sie evangelisch, er katholisch – führte dazu, dass