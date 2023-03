Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kuchen gibt es im ehemaligen Café Rosinchen an der Weinstraße in Klingenmünster nicht mehr. Dafür bald jedoch andere Genüsse. Das Essinger Weingut Benz eröffnet am 1. Juni eine Vinothek.

Manchmal klopft noch jemand an die Tür des ehemaligen Cafés Rosinchen und fragt nach Kuchen. Das Café in dem alten, schönen Haus an der Weinstraße, das vor