Im April steht in Edenkoben traditionell der Gartenmarkt auf dem Programm. Eigentlich, denn die Krise hat auch diese Veranstaltung unmöglich gemacht. Die Stadt hat nun Ersatz geschaffen: einen virtuellen Markt. Wie soll das gehen?

Traditionell eröffnet der Garten- und Pflanzenmarkt in Edenkoben die Saison der Gartenmärkte. Stände mit bunten Blumen, kleinen handgemachten Kunstwerken für den Garten oder Nützliches für die Arbeit im Grünen haben Gartenfreunde dieses Jahr vergeblich gesucht. Der Platz zwischen Lederstrumpfbrunnen und Ludwigsplatz blieb leer. Den rund 90 angemeldeten Ausstellern gehen dadurch nicht nur wichtige Einnahmen flöten. Sie vermissen auch die Atmosphäre oder die Gespräche mit den Kunden. Um den langjährigen Teilnehmern etwas Gutes zu tun, haben die Veranstalter einen virtuellen Gartenmarkt geschaffen. Besucht werden kann er seit dem 1. Mai auf der Internet-Plattform der Stadt Edenkoben.

Möglichst nah am Original

Der virtuelle Markt soll es möglich machen, am Bildschirm zumindest in Gedanken über den Markt zu flanieren, erklärt Martina Roth, Vorsitzende der Südpfalz Gästeführerinnen. Eine Liste von Ausstellern, jeweils mit einer Beschreibung des Angebots und Kontaktinformationen, findet sich auf der genannten Internetseite. Viele der Verkäufer hätten in der Krisenzeit ihre Geschäfte schließen müssen und inzwischen auf Online-Versand umgesattelt. „Es soll möglichst viel vom echten Gartenmarkt rüberkommen. Darum soll möglichst jeder Aussteller mit einem Bild seines Stands auf dem Online-Gartenmarkt zu sehen sein“, sagt Roth, die den virtuellen Markt organisiert und mit Hilfe eines städtischen IT-Mitarbeiters umgesetzt hat. Etwa 50 Aussteller machen mit. Leider nur die Hälfte von denen, die auf den echten Markt gekommen wären, berichtet Roth. Viele Verkäufer hätten nicht die Kapazität, um einen Online-Shop zu betreiben.

Der Lavendelduft fehlt

Für Birgit Reis vom Edenkobener Blumenladen „Pusteblume“ war die Krisenzeit eine Herausforderung, wie sie sagt. „Meinen Laden zu schließen war schwer, ihn wieder zu öffnen ist es jetzt auch“, bemerkt die Händlerin in Anspielung auf die neuen Vorschriften. Dem Gartenmarkt hält sie seit fünf Jahren die Treue. „Die Absage hat schon weh getan. Es ist immer ein Höhepunkt des Jahres“, findet sie. Sabine Uhl, die in Edenkoben das Dekorationsgeschäft Flodec-Style betreibt, geht es ähnlich. In der Quarantäne-Zeit habe bei ihr der Online-Handel zum Glück gut funktioniert. „Ich habe aber immer den persönlichen Kontakt versucht, aufrecht zu erhalten. In dieser Zeit per Telefon. Das war für eine gute Beratung wichtig“, sagt sie. Doch Online-Shopping könne das Erlebnis des Gartenmarkts nicht ersetzen. „Dieses Feeling, der Lavendelduft in der Nase, das Flanieren mit einem Glas Sekt – das alles ist beim Gartenmarkt etwas ganz Besonderes“, betont Uhl. Die vielen Menschen, die bei schönem Wetter über den Markt schlendern, um einfach mal zu gucken, die können online nur schwer erreicht werden, bemerkt die Händlerin. Auch die finanziellen Einbußen durch die Absage sei nicht zu unterschätzen.

Den virtuellen Gartenmarkt gibt es unter www.edenkoben.de