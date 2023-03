Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zeitweilig hielt sich der Angeklagte für den Messias, der glaubte, sich die Welt Untertan machen zu müssen. Zum Glück aber hielt er sich nicht an die unter Eroberern gängigen gewaltsamen Auseinandersetzungen mit ihrer Umwelt. Er beschränkte sich vor allem darauf, E-Mails zu versenden, in großer Anzahl und oft auch mit durchaus bedrohlichem Inhalt. Auch nach dem Tanken davonzufahren, ohne zu bezahlen, hielt er für ein ihm zustehendes Privileg. Jetzt wird dem Südpfälzer in Landau der Prozess gemacht.

Der heute 29-Jährige leidet an einer psychischen Erkrankung, die zum einen zwar ausschließt, dass er für seine Taten bestraft werden kann, zum anderen aber seine