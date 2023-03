Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Derzeit ist die Staatsstraße in Edenkoben eine Großbaustelle. In Richtung Landau herrscht eine Einbahnstraßenregelung, in Richtung Neustadt werden die Fahrzeuge durch die Ortsstraßen geführt. Verbunden mit Stau, Lärm und Abgasen für die Anwohner. Dabei war der Durchgangsverkehr schon um 1800 ein Problem.

Wer derzeit durch Edenkoben fahren will, muss Durchhaltevermögen mitbringen. In Vorbereitung auf eine Brückensanierung werden die Wasserleitungen auf Vordermann gebracht.