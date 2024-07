Seit 2021 wird vor den Toren Bad Bergzaberns ein Tunnel durch den Berg getrieben. Fertig sein soll er 2026. Was im Inneren des Stollens gerade passiert? Die Antwort darauf gibt es bei einer Führung für RHEINPFALZ-Leser.

Sieben Tage die Woche wird rund um die Uhr am Kernstück der Ortsumgehung Bad Bergzabern gearbeitet. Der Bau des 1,44 Kilometer langen Tunnels ist ein echtes Mammutprojekt. Mit dem Durchstich wurde im September 2023 ein erstes großes Etappenziel erreicht. Bis es so weit war, wurden 270.000 Kubikmeter Masse aus dem Felsmassiv geholt.

Seither läuft der Innenausbau auf Hochtouren. Auch hierbei sind die Zahlen beeindruckend. Alleine, um den Boden der Röhre auszukleiden, braucht es 720 Tonnen Stahl und mehr als 9500 Kubikmeter Beton. Zum Vergleich: Mit dieser Menge an Beton könnten gut viereinhalb olympische Schwimmbecken gefüllt werden.

Wie es derzeit auf der Großbaustelle aussieht, was dort gerade passiert und wie es weitergeht, erfahren Sie bei unserer RHEINPFALZ-Sommeraktion. Es dürfen natürlich auch Fragen mitgebracht werden. Die meisten davon können die Fachmänner des Landesbetriebs Mobilität bestimmt beantworten.

Info und Anmeldung

Die Führung dauert etwa zwei Stunden und ist am Dienstagabend, 23. Juli, 17 Uhr. Bitte melden Sie sich bis Montag, 22. Juli, 10 Uhr, per E-Mail an redlan@rheinpfalz.de mit dem Stichwort „Tunnel“ an. Bitte geben Sie Ihren Namen, Wohnort und Ihre Telefonnummer an. 15 Leser können an der Tour teilnehmen. Bei mehr Einsendungen entscheidet das Los. Wir benachrichtigen die Gewinner, die dann alle weiteren Informationen erhalten. Vorab die Hinweise: Die Teilnehmer sollten festes Schuhwerk tragen und einigermaßen gut zu Fuß sein. Es werden bei der Führung rund drei Kilometer zurückgelegt.