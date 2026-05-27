Für Pendler, speziell aus Insheim und Offenbach, folgt Stresstest auf Stresstest. In diesem Jahr gibt es mehrere Streckensperrungen, die jeweils mehrere Wochen dauern.

Aktuell gibt es keine direkte Verbindung zwischen Insheim und Offenbach. Die Fahrbahn ist nämlich seit April gesperrt. Dort werden im Zusammenhang mit dem Ausbau des Fernwärmenetzes in Landau neue Leitungen von Insheim bis ins Gewerbegebiet D12 verlegt. Für diese Arbeiten bleibt die Kreisstraße im westlichen Bereich zwischen den Zufahrten von Landau-Mörlheim und Insheim bis voraussichtlich 13. Juni voll gesperrt, die Verbindung zwischen Mörlheim und Offenbach aber besteht.

Da seit Längerem schon feststeht, dass die Kreisstraße zwischen Insheim und Offenbach aufgrund ihres schlechten Zustands auf Vordermann gebracht werden soll, hatten die Verantwortlichen geplant, die Sperrung auch nach Ende des Netzausbaus beizubehalten und die Straßenarbeiten anschließend anzugehen. Gemeint sie die Stadt Landau und der Landkreis Südliche Weinstraße, die jeweils für einen Teilbereich der Fahrbahn zuständig sind, sodass die Strecke tatsächlich aus zwei Kreisstraßen besteht: Die K2 umfasst den mittleren Bereich der fast drei Kilometer langen Verbindung zwischen Insheim und Offenbach und ist Sache der Stadt, die Bereiche links und rechts davon führt der Landkreis als K21.

LBM kündigt Arbeiten an

Ursprünglich war geplant, dass sich die Straßenarbeiten an die Arbeiten an den Leitungen anschließen. Das hätten den Charme gehabt, dass die Straße nur einmal aufgerissen und komplett gesperrt werden müsste. Genau deshalb hatte man auch dieses Gemeinschaftsprojekt von 2025 auf dieses Jahr verschoben. Doch diese Idee geht nicht auf, weil in der Zwischenzeit ein anderes Bauprojekt in der Umgebung realisiert wird, das Auswirkungen auf den Verkehr haben wird.

Betroffen ist der Abschnitt zwischen Offenbach und Herxheim. Da es sich um eine Landesstraße handelt, ist hier der Landesbetrieb Mobilität (LBM) der Ansprechpartner. Und wie deren Dienststellenleiter, Martin Schafft, informiert, soll dieses Teilstück ab August unter Vollsperrung erneuert werden. Die Arbeiten sollen schätzungsweise bis Anfang Oktober dauern. „Der Verkehr wird in dieser Zeit auf die parallel verlaufende A65 umgeleitet.“

Wann Stadt und Kreis ihr Projekt realisieren

Heißt wiederum für Pendler aus Insheim und Offenbach, dass sie ab Mitte Juni wieder freie Fahrt haben werden auf den Kreisstraßen 2 und 21 – mindestens bis zum Herbst. Die Arbeiten auf der L542 sollen nämlich abgewartet werden, bevor Stadt und Kreis in ihren Gebieten tätig werden. Das angestrebte Ziel sei, mit der Maßnahme noch in diesem Jahr beginnen zu können. „Für die Arbeiten an der K2/K21 wird aktuell mit einer Bauzeit von etwa zwei bis drei Monaten gerechnet“, teilt Stadtsprecherin Alexandra Pfirrmann mit.

Die Arbeiten werden die Stadt rund 400.000 Euro, den Landkreis rund 200.000 Euro kosten. Anders als bei der Stadt Landau bekommt der Landkreis für seine Maßnahme keine Landesförderung – da der Zustand dieses Teils der Straße gemäß den geltenden Kriterien nicht schlecht genug ist, wie es heißt. Unterschiedlich ist auch der Umfang der Arbeiten. Während die Stadt Landau ihren Teilabschnitt ausbaut, wird auf den beiden Kreis-Teilstrecken die Fahrbahndecke saniert.