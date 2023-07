Anlässlich des 200-jährigen Bestehens der evangelischen Kirche in Ingenheim gastiert dort das Duo Camillo am Sonntag um 19 Uhr. Die beiden Satiriker, der Ex-Physikprofessor Martin Schultheiß (Klavier, Gesang, Percussion) und Event-Theologe Fabian Vogt (Gesang, Gitarre, Saxofon), möchten mit Hingabe den Kuriositäten des Glaubens nachspüren. Der Eintritt kostet 12 Euro, Karten gibt es an der Abendkasse und im Vorverkauf, unter anderem im Pfarramt, E-Mail pfarramt.ingenheim@evkirchepfalz.de oder Telefon 06349 929283.