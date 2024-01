Die Verstrickungen des ehemaligen Stadtpfarrers von Annweiler mit dem NS-Regime gerieten vor anderthalb Jahren in den Blick der breiten Öffentlichkeit. Doch eine Aufarbeitung der Vergangenheit Georg Biundos hat die Stadt bislang nicht in Angriff genommen. Es fehle an Geld. Das will der Initiator der Diskussion so nicht gelten lassen.

15 Jahre prägte Georg Biundo das geistige Leben in Annweiler. Doch sein Wirken ging über das eines Stadtpfarrers hinaus. Er war Leiter des Heimatmuseums, Ideengeber für den Bau der Trifelsstraße, Vorsitzender des Trifelsvereins und Herausgeber zahlreicher historischer Schriften. Später berief ihn die Universität Mainz zum Honorarprofessor, wo er über Jahrzehnte lehrte. Für seine Verdienste wurde er nicht nur von der Trifelsstadt geehrt, sondern erhielt auch höchste Landes- und Bundesauszeichnungen. Doch es gibt auch das andere Gesicht des Geistlichen. Zu diesem Schluss kommen die Autoren zweier wissenschaftlicher Veröffentlichungen, die dessen intensive Verstrickungen mit dem NS-Regime darlegen – eine veröffentlicht im Projekt der Landeskirche „Protestanten ohne Protest“. Sie bilden die Grundlage einer Monografie über Georg Biundo von Helmut Schlieger.

Der ehemalige Lehrer des Trifels-Gymnasiums hatte seine Ausarbeitung vor anderthalb Jahren an die Stadt herangetragen. Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried war selbst überrascht, welch dunkle Vergangenheit des Theologen darin aufgezeichnet wird. Er nahm das Schriftstück aber zum Anlass eine Kommission zu bilden, um die Haltungen und Aktivitäten des ehemaligen Stadtpfarrers in der NS-Zeit aufzuarbeiten. Und letztendlich zu überlegen, wie die Stadt künftig mit dem Erbe Biundos umgehen will, dem Annweiler einst die Ehrenbürgerwürde verlieh und dem ein Gedenkbrunnen an der Trifelsstraße gewidmet ist.

Scheitert Aufarbeitung an Finanzierung?

Bei ihrem Zusammenkommen im Herbst 2022 verständigte sich die Kommission darauf, die Uni Mainz zu bitten, sich in einer wissenschaftlichen Untersuchung mit den möglichen antisemitischen Aussagen Biundos und anderen Vorwürfen gegen ihn auseinanderzusetzen. Daran zeigt die Heimatuniversität Biundos auch Interesse, wie sie Seyfried versicherte, als er Anfang vergangenen Jahres vor Ort war, um die Angelegenheit zu besprechen. Gleichzeitig machten die Professoren auf die Sachzwänge aufmerksam – sprich: das liebe Geld. Wissenschaftliches Personal könne solche Arbeiten nicht einfach „nebenher“ leisten. Mit einem sechsstelligen Betrag müsste Annweiler dafür rechnen. Selbst kann die finanzschwache Stadt diese Summe nicht aufbringen. Auch anderweitig war es bisher nicht gelungen, die Finanzierung zu stemmen.

Auf unseren Artikel „Die Sache muss aufgeklärt werden“ vom 11. Januar reagierte Helmut Schlieger, der die Sache ins Rollen gebracht hatte. Dass das Thema aus derlei Gründen zu versanden droht, will er nicht gelten lassen, und verweist auf den Vorschlag Marcus Ehrgotts. Der Vorsitzende des Trifelsvereins hatte bei jener Kommissionssitzung angeregt, die Stadtchronik neuaufzulegen. Die jüngste stammt aus dem Jahr 1969, basierend auf dem Text von Biundo von 1937, wie Schlieger in Erinnerung ruft. „Nach 87 Jahren wäre eine neue Fassung mehr als angebracht und würde dem aktuellen Vorschlag der Universität Mainz entsprechen. Gleichzeitig hätte man Gelegenheit, die Biundo-Frage durch kompetente Historiker der Uni beantworten zu lassen“, findet Schlieger.

Für Gesamtgeschichte leichter Sponsoren zu finden?

Nach unserer jüngsten Berichterstattung hatte er Kontakt mit Professor Michael Kißener von der Uni Mainz aufgenommen, der ihm noch einmal darlegte, was er Seyfried damals auch schon aufgezeigt hatte: „Die beste Möglichkeit wäre zweifellos eine fundierte Forschungsarbeit, die in eine Monografie münden sollte. Gedacht war dabei an eine Gesamtgeschichte Annweilers für die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, in die die Problematik Biundo eingebettet werden sollte.“

Doch die Krux an der Sache bleibt: die Finanzierung. „Ohne finanzielle Unterstützung von außen können wir solche Zusatzaufgaben nicht leisten“, hält Professor Kißener fest. Doch Schlieger findet, dass für eine Gesamtgeschichte der Stadt bestimmt leichter Sponsoren zu finden wären als für eine Einzeluntersuchung nur zu Biundo.