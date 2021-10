Die Corona-Pandemie hat die Tätigkeit des DRK Edenkoben in den vergangenen Monaten bestimmt, wie in der Mitgliederversammlung deutlich wurde. Da waren die Erste-Hilfe-Kurse unter erschwerten Bedingungen oder der Betrieb des Testzentrums in Edenkoben mit rund 70 ehrenamtlichen Helfern. Laut Vorsitzendem Eberhard Frankmann sind die Einnahmen aus Aktivitäten ein gebrochen, da diese wegen der Pandemie nicht stattfinden konnten. Durch solides Wirtschaften in den Vorjahren habe dies aber abgefangen werden können. Im Testzentrum wurden von Mitte März bis Ende August mehr als 16.000 Tests in 6000 Helferstunden gezählt. Neun Monate engagierten sich die Mitglieder im Mobilen Impfteam SÜW, und sie sind bei Impfbus des Landes dabei. Zudem war der Verein mit seinem Rettungswagen zehn Tage im Ahrtal im Einsatz. 868 Stunden leisteten die Helfer Unterstützung im Flutgebiet. Die Sanitätsbereitschaft stellt seit Ende 2019 die sanitätsdienstliche Absicherung der Feuerwehr im Ernstfall in der VG Edenkoben und in St. Martin. Zurzeit wird ein Beladungskonzept entwickelt, das auf die Bedürfnisse der Feuerwehr abgestimmt ist. Bei der Versammlung geehrt wurden die treuen Mitglieder Rüdiger Markgraf für 30-jährige und Hannah Gerdon für 15-jährige Vereinstätigkeit.