Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ruft für Dienstag, 2. März, zur Blutspende in Gommersheim auf. Die Aktion geht von 17 bis 20 Uhr in der Mehrzweckhalle, Gartenstraße 4. Die Spendenwilligen werden gebeten, sich einen Termin zu reservieren und etwa eine Viertelstunde vor dem vereinbarten Zeitpunkt zu erscheinen. Somit sollen die Abläufe verbessert und unnötige Wartezeiten vermieden werden. In der Halle kann immer nur eine begrenzte Anzahl an Personen eingelassen werden, um die festgelegten Abstandsregeln einzuhalten. Für die Verpflegung werden Lunchpakete an die Spender abgegeben. Termine können über die DRK-Blutspende-App, online unter www.spenderservice.net oder unter https://terminreservierung.blutspendedienst-west.de/m/gommersheim gebucht werden. Möglich ist auch eine telefonische Anmeldung unter der DRK-Blutspendedienst-Hotline 0800 1194911 bis Freitag, 26. Februar, 17 Uhr.