Ja, er gehört auch zu Essingen. Auch wenn er recht weit vom Dorf entfernt liegt. Die Rede ist vom Dreihof, der eine wechselvolle Geschichte hinter sich hat.

Das Ehepaar Manfred und Elke Jäger aus Essingen kann sich noch gut an den Dreihof erinnern. Der 83-jährige Manfred Jäger spielte damals auf dem dortigen Hartplatz Fußball für den VfL Essingen. Der VfL wurde 1953 gegründet, hatte im Dorf keine Spielstätte. „Am Brunnen neben der Waldwirtschaft konnten wir uns nach dem Spiel waschen“, erzählt Jäger. Heute hat der Boule-Club Essingen neben dem Hartplatz seinen Boule-Platz.

Elke Jäger erinnert sich gerne an die Tanzgelegenheiten im Dreihof. „Im Café New York schwang ich als junges Mädchen das Tanzbein“, erinnert sie sich. Und am Wochenende fanden laut Jäger „Völkerwanderungen“ von Essingen zum Dreihof statt. Die Familien liefen neben der Straße, um am Dreihof verschiedene Aktivitäten wie Spielen oder Kaffeetrinken zu genießen. Auch wurden immer mal wieder Kinder und Jugendliche aus Essingen abgeholt, um auf dem Feld zu helfen. Jäger erinnert sich, dass diese im Anhänger eines Traktors saßen.

„Dreihof ein eigener Kosmos“

Die Geschichte des Dreihofs ist wechselvoll. Die Familien Mahla, Hessert und Regenauer gründeten den sogenannten „Drei-Bauern-Hof“. Familie Hessert verlor ihren Hof durch einen Brand, die anderen zwei Familien kauften das Land und teilten es unter sich auf. So ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts der Dreihof eigentlich ein Zweihof. Dennoch käme es niemand in den Sinn, ihn so zu nennen. Heute gibt es dort einen Golfplatz, eine Reitsportanlage und Ferienwohnungen.

Aber der Reihe nach: Die Golfanlage „Landgut Dreihof“ in Essingen ist eine 27-Loch-Anlage mit Restaurant und Fitnessstudio mit Blick über die Golfanlage. Die Reitsportanlage Bützler „Gut Dreihof“ ist seit weit über 100 Jahren in Familienbesitz und befindet sich unter der Leitung von Pferdewirtschaftsmeister Christoph Bützler. Der Reitsportbetrieb bietet sowohl eine Reitschule als auch einen Turnierstall und einen Pensionsbetrieb.

Früher gab es eigene Kerwe

Bützlers Mutter, Ute Bützler, ist eine gebürtige Hauter und bezeichnet den Dreihof „als eigenen Kosmos“, der zwar zu Essingen gehört, aber aufgrund der Tatsache, dass die Menschen dort arbeiteten und lebten, sich etwas Eigenes entwickelt habe. „Am Dreihof gab es früher auch eine eigene Kerwe mit Schiffsschaukel auf der Straße“, erzählt sie. Das soll Ende der 1940er-Jahre, Anfang der 1950er-Jahre gewesen sein. Die „Dreihöferin“ kaufe meistens in Bornheim oder Offenbach ein, da das Einkaufszentrum in Bornheim näher sei und in Offenbach, aufgrund der Größe, es mehr Geschäfte gebe als in Essingen, zum Kirchenbesuch gehe sie aber nach Essingen.

Mais, Tabak, Rüben

Am Dreihof 9 ist die Ferienwohnung „Hofgut Dreihof“. Die Vermieterin, Ilse Stübinger-von Olshausen, ist die Tochter des Landwirts und CDU-Politikers Oskar Stübinger, der ab 1939 Teile des Dreihofs verwaltete. „Früher war hier eine landwirtschaftliche Idylle. Es wurden Mais, Tabak, Rüben und Weizen angebaut“, erinnert sich Frau Stübinger. Als Kind sei sie „bei Wind und Wetter“ die drei Kilometer bis zur Essinger Grundschule gelaufen. Die heute 78-Jährige bezeichnet den Dreihof als Ortsteil von Essingen.

In der Nachkriegszeit entstanden auch die Molkereien Hauter und Blessing sowie die Wirtschaft „Stadt New York“ von Hermann Müller, in dem nicht wenige das Tanzbein geschwungen haben. Der Dreihof war also bei der Essinger Bevölkerung beliebt, die dort spazieren ging, in der Gaststätte speiste und sich im besagten Tanzlokal vergnügte.