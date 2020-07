In Hochstadt werden drei barrierefreie Bushaltestellen eingerichtet, und zwar an den Standorten „Waage“ im Oberdorf, „Gasthaus Zum Ochsen“ im Unterdorf und „Siedlung“. Dafür hat der Gemeinderat 267.750 Euro in den Haushalt eingestellt. Ortsbürgermeister Timo Reuther erklärte, dass in Hochstadt schon eine barrierefreie Bushaltestelle die gesetzlichen Vorgaben erfüllen würde. Bei einer Länge der Ortsstraße von rund 2,5 Kilometern sei das für viele Busbenutzer aber nicht zumutbar, fand das Gremium.