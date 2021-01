Den Landsehrenpreis im Bäckerhandwerk haben „De Bäcker Becker“ aus Edenkoben, die Bäckerei Sebastian Paul aus Steinfeld und die Landbäckerei Scheurich aus Essingen erhalten. Wirtschaftsminister Volker Wissing hat insgesamt 25 Bäckereien aus Rheinland-Pfalz ausgezeichnet.

Die Verleihung erfolgte virtuell aus dem Wirtschaftsministerium in Mainz, die Preisträger waren per Video zugeschaltet. „Alle ausgezeichneten Bäckereien erbringen jeden Tag Höchstleistungen. Das kann man in den Backstuben und Verkaufsläden riechen, schmecken und fühlen“, sagte Wissing. Die 25 Bäckereien beschrieb Wissing als Könner ihres Fachs, die ihre Kunden mit vielfältigen Backwaren, häufig mit regionaler Note, versorgten.

Den Landesehrenpreis im Bäckerhandwerk haben „De Bäcker Becker“ aus Edenkoben, die Bäckerei Sebastian Paul aus Steinfeld und die Landbäckerei Scheurich aus Essingen erhalten. Wirtschaftsminister Volker Wissing hat insgesamt 25 Bäckereien aus Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. Die Verleihung erfolgte virtuell aus dem Wirtschaftsministerium in Mainz, die Preisträger waren per Video zugeschaltet. „Alle ausgezeichneten Bäckereien erbringen jeden Tag Höchstleistungen. Das kann man in den Backstuben und Verkaufsläden riechen, schmecken und fühlen“, sagte Wissing. Die 25 Bäckereien beschrieb Wissing als Könner ihres Fachs, die ihre Kunden mit vielfältigen Backwaren, häufig mit regionaler Note, versorgten. Die Betrieben können mit der Urkunde für sich werben. „Mit dem Landesehrenpreis möchten wir deutlich machen: Es gibt sie noch – die handwerklich arbeitenden, Inhaber geführten Bäckereien: Die Bäckereien, die das erstklassige Brot backen, für das Deutschland in der ganzen Welt bekannt ist“, sagte Wissing.

Handwerkliche Backkunst hat Perspektive

Der Minister zeigte sich überzeugt, dass handwerkliche Backkunst auch zukünftig eine Perspektive hat. Regionalität und Qualität rückten beim Kunden zunehmend in den Fokus. Mehr und mehr Konsumenten möchten wissen, wo ihre Lebensmittel herkommen und wie sie hergestellt werden. Der Preis wurde zum siebten Mal in Zusammenarbeit mit dem Verband des Rheinischen Bäckerhandwerks und dem Bäckerinnungsverband Südwest verliehen.