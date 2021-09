Landesforsten Rheinland-Pfalz ruft für Samstag, 18. September, zu einem Dreck-weg-Tag im Pfälzerwald auf. Der Aufruf richtet sich an alle Bürger. Die sollen an Wegen zu Ausflugszielen, an Waldparkplätzen, aber auch entlang von Jogging-, Rad- und Reitstrecken Kleinmüll einsammeln. Die Helfer werden gebeten, eigene Handschuhe, Mülltüten und Greifzangen einzusetzen. Die Teilnahme ist freiwillig, muss nicht bei den Organisatoren angemeldet werden und geschieht auf eigene Gefahr, wie die Veranstalter mitteilen. Die Teilnehmer organisieren sich also selbstständig und suchen jene Wege und Plätze auf, die sie säubern möchten.