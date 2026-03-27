Ein ruhiger Abend nimmt eine erschütternde Wendung: Ein lauter Knall reißt einen Mann und seine Frau aus der Wohnzimmeridylle. Dann lodern Flammen in den Nachthimmel.

Michael Wendel und seine Frau Heike sitzen in ihrem Wohnzimmer in der Bodelschwinghstraße in Insheim. Der Fernseher ist an, der Abend verläuft ruhig und gemütlich – nichts deutet darauf hin, dass sich vor der Haustür in wenigen Augenblicken Szenen abspielen werden, die sie nur aus Filmen oder dem Fernsehen kennen. Sie sollen den Ort nachhaltig beschäftigen. Plötzlich, gegen 19 Uhr, ist da dieser Knall – laut, dumpf, erschütternd. „Das war schon krass. Ich fragte meine Frau sofort, was das war“, erinnert sich Michael Wendel im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Die Flammen und der Rauch waren weithin sichtbar. Foto: Henry Mungenast / EinsatzReport24

Michael Wendel und seine Frau ahnen, dass etwas passiert sein muss, und gehen ans Fenster. Von dort haben sie freien Blick auf die Schienen und den Bahnübergang, denn ihr Haus liegt nur wenige Meter entfernt. Beim Blick nach draußen sehen sie an diesem Montagabend meterhohe Flammen. Michael Wendel bittet seine Frau, den Notruf zu wählen. Während sie zum Telefon greift, geht er selbst nach draußen. Zunächst holt er an der Garage seinen Feuerlöscher. Als er sich der Unfallstelle nähert, schlägt ihm Rauch entgegen, und er erkennt das größer werdende Feuer. „Da standen schon ein paar Menschen. Der Lkw stand mitten auf dem Bahnübergang und brannte.“

Doch es bleibt nicht dabei: „Das Führerhaus des Autotransporters hatte es weggerissen, es lag ein paar Meter weiter vorne an der Seite und stand auch in Flammen. Ich hatte Angst, dass der Fahrer noch drinnen ist und ging hin. Ich wollte löschen, aber es war einfach zu heiß. Ich konnte aber sehen, dass keine Person mehr in der Kabine war.“

Explosion des Führerhauses und Trümmerfeld

Michael Wendel wird schnell klar, was geschehen sein muss: ein schwerer Unfall. Am Ende des Bahnsteigs sieht er den Regionalzug stehen, der kurz zuvor mit einem unbeladenen Autotransporter kollidiert ist. „Das war der Knall. Die Wucht des Aufpralls muss enorm gewesen sein. Es lagen überall Trümmerteile.“ Plötzlich nimmt der Insheimer eine Verpuffung wahr. „Es hat wieder geknallt.“ Instinktiv weicht er zurück. Wenig später kommt es zu einer Explosion, schildert er. „Es kamen immer mehr Menschen.“

Das Feuer schlug meterhoch in die Luft. Foto: Hasselstei/oho

Dann entdeckt Michael Wendel einen Mann, der einige Meter vom brennenden Lkw entfernt auf den Schienen umherirrt. „Er war sichtbar unter Schock. Ich bin Ersthelfer und sprach ihn an. Wir verständigten uns auf Englisch. Ich fragte ihn, ob alles okay ist und sagte ihm, dass er runter vom Gleis muss. Der Mann zeigte auf seinen Fuß.“ Der Mann erreicht den Bahnsteig, und Michael Wendel sieht eine große Schnittwunde am Schienbein, etwa zehn bis zwölf Zentimeter lang. Sofort beginnt er mit der Erstversorgung. Unterstützung erhält er von seinem Sohn Marcel, der ebenfalls in der Nähe wohnt und herbeigeeilt ist. Marcel wirft seinem Vater über die Schienen einen Verbandskasten zu. „Den hat irgendjemand gefangen“, erinnert sich Michael Wendel. Vieles passiert in diesen Minuten fast automatisch. Für den Insheimer zählt nur, zu helfen. „Ich habe die Wunde verbunden, wie tief sie war, konnte ich nicht sehen.“

Angst unter den Anwohnern

Die Sorge beschränkt sich währenddessen nicht auf die eigentliche Unfallstelle. Rund um den Bahnhof versammeln sich Anwohner vor ihren Häusern, in Höfen oder am Straßenrand und blicken in Richtung der Flammen. Viele, die direkt am Bahnhof oder im Bahnhofsgebäude wohnen, laufen nach draußen. Die Angst, das Feuer könnte auf die umliegenden Gebäude übergreifen, ist spürbar. Die Bebauung liegt nur etwa 50 Meter entfernt. „Viel Puffer ist das nicht“, erklärt Michael Wendel. Einige Menschen weinen, andere stehen fassungslos und still, wie erstarrt angesichts der Ereignisse.

Die Flammen breiteten sich rasch aus. Foto: Michael Wendel/oho

Eine weitere Begegnung bleibt Michael Wendel in Erinnerung: Eine Frau, die offenbar aus dem Zug stammt, läuft an ihm vorbei und fragt nur, wie sie von dort wegkomme. Er kann in dem Moment kaum reagieren, weil sie schon wieder verschwunden ist. Dieser kurze Augenblick verdeutlicht die Stimmung des Abends: Menschen, die gerade noch in einem Zug saßen und plötzlich nur noch weg wollen – fort von Feuer und Rauch.

Polizei und Rettungskräfte im Einsatz

Plötzlich tauchen zwei Polizisten auf. Michael Wendel wundert sich zunächst über die schnelle Präsenz der Polizei, doch es stellt sich heraus, dass die Beamten im Unfallzug saßen. „Sie waren auf dem Weg nach Hause“, sagt Michael Wendel. „Wir sind dann gemeinsam Richtung Bahnübergang gelaufen.“ Dort haben inzwischen zahlreiche Feuerwehr-, Rettungsdienst- und Polizeikräfte die Arbeit aufgenommen.

Das völlig ausgebrannte Führerhaus des Autotransporters. Foto: Ulrike MArtin

Für Michael Wendel ist es nicht der erste Einsatz als Ersthelfer bei einem schweren Vorfall am Bahnübergang in Insheim. Er erinnert sich an ein Ereignis vor einigen Jahren, bei dem – laut Polizeiangaben – ein Mensch infolge eines Suizids ums Leben kam. Solche Erlebnisse bleiben. Vielleicht ist auch deshalb an diesem Abend vieles für ihn sofort wieder präsent: die Anspannung, das Adrenalin und die Sorge, dass jede Sekunde zählt.

Hergang und Folgen des Unfalls

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei blieb der Autotransporter im stockenden Verkehr mit seinem Auflieger auf dem Bahnübergang stehen. Gegen 19 Uhr schlossen sich die Schranken, während sich die Regionalbahn näherte. Der Lokführer leitete zwar eine Notbremsung ein, konnte den Zug jedoch nicht rechtzeitig stoppen. Der Regionalzug der Linie RB53 war an dieser Stelle recht schnell unterwegs, da Insheim kein Halt ist. Die Strecke zwischen Landau und Winden war nach dem Unfall gesperrt. Wie die Bahn mitteilte, wurde die Strecke am Donnerstagnachmittag wieder freigegeben, nachdem die Reparaturarbeiten abgeschlossen wurden.

Der Regionalzug war in Richtung Landau unterwegs. Foto: Uwe Anspach/dpa

Angesichts des über mehrere Hundert Meter entstandenen Trümmerfeldes verlief der Unfall glimpflich: Vier Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro. Im Zug saßen sich sieben Personen, darunter der Lokführer. Drei Insassen erlitten leichte Verletzungen, wurden ins Krankenhaus gebracht und nach Untersuchungen entlassen. Der Lkw-Fahrer wurde durch Trümmerteile verletzt und musste am Bein operiert werden. Sein Zustand ist stabil, er wurde inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen. Laut Polizei hätte der Fahrer die Gleise mit seinem Lkw nicht blockieren dürfen.

Der Transporter wurde von den Flammen zerstört. Foto: Ulrike MArtin

Der Stau am Bahnübergang resultierte aus einem Unfall auf der A65 bei Insheim – in Fahrtrichtung Landau. Gegen 17.30 Uhr hatte ein 19-Jähriger die Kontrolle über seinen BMW verloren und war gegen die Leitplanke geprallt. Dies hatte zu einer Sperrung der Autobahn und einer Umleitung des Verkehrs an der Abfahrt Insheim geführt. Die Verkehrslage im Ort ist jedoch ohnehin angespannt, da eine Baustelle in der Ortsdurchfahrt die Situation zusätzlich belastet.

Anwohner: Zwei gravierende Fehler

Nach Ansicht des Insheimers Henning Kahmann war nicht allein der Unfall auf der A65, der zur Sperrung ab Insheim führte, Auslöser der späteren Eskalation. Entscheidend seien vielmehr zwei gravierende Fehler danach gewesen. Besonders kritisch sieht er die Verkehrsableitung durch die Polizei in Insheim – dies wurde auch in den sozialen Medien diskutiert. Für Lastwagen habe es dort kaum Ausweichmöglichkeiten gegeben: Die Landstraße zwischen Insheim und Herxheim sei für Lkw gesperrt, zugleich sei die Zufahrt nach Insheim wegen der Baustelle nur für Anlieger freigegeben. Die Umleitung hätte aus seiner Sicht bereits in Rohrbach erfolgen müssen. Als zweiten Fehler nennt der Anwohner das Verhalten des Lkw-Fahrers. Ein Bahnübergang dürfe nur befahren werden, wenn sicher sei, dass er ohne Halt wieder verlassen werden könne. Angesichts der angespannten Verkehrslage im Ort sei ein Rückstau absehbar gewesen.

Die Polizei reagierte mit dem Hinweis, dass die Ableitung des Verkehrs an der letzten Abfahrt vor der Unfallstelle Standard sei, um Folgeunfälle zu vermeiden. Die Baustelle sei zudem deutlich gekennzeichnet gewesen, und nur Anlieger hätten nach Insheim einfahren dürfen. Es habe schnell gehandelt werden müssen. Nach Einschätzung der Polizei hätte der Lkw-Fahrer zunächst auch wieder in Richtung Karlsruhe auf die A65 auffahren können, um seine Fahrt fortzusetzen.