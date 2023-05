Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Wohnkomplex am Rhodter Dorfmittelpunkt ist nach dem Rückzug des Investors vom Tisch. Bevor jemand neues mit einem Bauprojekt im Traminerdorf aufschlägt, will die Gemeinde klare Fakten schaffen. Ein Bebauungsplan ist in Arbeit. Die Anwohner konnten sich bereits dazu äußern.

Die künftige Gestaltung des Dorfzentrums liegt den Bürgern von Rhodt am Herzen. Knapp 60 Personen waren der Einladung von Ortsbürgermeister Armin Pister zur Bürgerversammlung