Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Freude über den Einzug der Bäckerei in Roschbach ist bei einigen Bürgern getrübt. Und zwar bei den Personen, die einen Dorfladen im Ort etablieren und weitere Aktionen angehen wollten. Von der Gangart der Gemeinde sind sie enttäuscht.

Roschbach brummt – so sollte der Verein heißen, den Bürger vor gut einem Jahr in ihrem Ort gründen wollten. Sie hatten Pläne geschmiedet, um das Leben in der 900-Einwohner-Gemeinde