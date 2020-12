Das Dorfgemeinschaftshaus in Impflingen hat 60 Jahre auf dem Buckel und wurde in dieser Zeit nie kernsaniert. Viele Elemente des Baus sind veraltet: Beispielsweise sind die Toiletten nicht barrierefrei. Auch die Wärmedämmung, die Akustik, die Elektrik und der Brandschutz müssten erneuert werden, berichtet Ortschef Holger Kurz. Die Grunderneuerung wird voraussichtlich 1,3 Millionen Euro kosten, wovon die Hälfte aus der Landeskasse fließen wird. Nun hat der Gemeinderat die ersten Firmen beauftragt, unter anderem für Abriss-, Gerüst-, Glas-, Tür- und Fensterarbeiten. Für den ersten Bauabschnitt, der im Januar losgehen soll, wurden Ausgaben in Höhe von rund 315.000 Euro bewilligt. Wiedereröffnet werden soll das Dorfgemeinschaftshaus am 1. April 2022.