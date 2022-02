Der Ort ist zwar eine der Schwerpunktgemeinden des Landes, wird aber bei der Umsetzung von Projekten zur Dorferneuerung nicht den Höchstfördersatz erhalten. Als Grund nannte Bürgermeister Rolf Metzger (Bürgerliste), dass die Haushaltslage Kirrweilers zu gut sei. Zudem musste die Gemeinde noch Daten nachreichen.

Kirrweiler wurde 2020 als Schwerpunktgemeinde anerkannt. Das bedeutet, die Gemeinde erhält acht Jahre lang für die Umsetzung von Projekten Zuschüsse aus einem speziellen Fördertopf. Welche Projekte gefördert werden sollen, muss zu Beginn der acht Jahre in einem Dorferneuerungskonzept festgelegt werden. Dieses Konzept soll mit Beteiligung der Bürger bei einer Dorfmoderation erarbeitet werden.

In Kirrweiler sei die Dorfmoderation bereits vor der Anerkennung als Schwerpunktgemeinde gewesen, erinnerte Metzger. Die Ergebnisse der Dorfmoderation seien Teil des Dorferneuerungskonzepts. „Diesem Konzept, eine Fortschreibung eines bereits vorhandenen Konzepts, ist seitens der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) am 18. Januar zugestimmt worden“, teilte Metzger in der jüngsten Ratssitzung mit.

Kein Höchstfördersatz

Die Mitglieder des Gemeinderats hatten das Konzept zwar bereits im Juli beschlossen. Die ADD sei mit dem vorgelegten Dorferneuerungskonzept, das das Kaiserslauterer Architekturbüro Meckler+Partner erstellt hatte, nicht ganz zufrieden gewesen, erklärte Metzger. In zwei Bereichen habe das Konzept überarbeitet werden müssen: Die ADD habe eine Vielzahl zusätzlicher Daten etwa zur Bevölkerungsstruktur, zur Infrastruktur und zur Erwerbstätigkeit der Bürger gewünscht. Außerdem habe die ADD Finanzierungspläne zu den im Dorferneuerungskonzept aufgeführten Vorhaben gefordert. Die ADD habe das Dorferneuerungskonzept inzwischen zwar schon anerkannt, doch sei noch ein Beschluss der Ratsmitglieder zu dem überarbeiteten Dorferneuerungskonzept erforderlich, erläuterte Metzger. Die Ratsmitglieder stimmten dem überarbeiteten Konzept einstimmig zu.

Einen Zuschuss von bis zu 65 Prozent der Kosten können Schwerpunktgemeinden für die Umsetzung der Vorhaben für das Dorferneuerungskonzept erhalten. Die ADD hat nach Angaben Metzgers jedoch mitgeteilt, dass Kirrweiler nicht mit dem Höchstfördersatz rechnen könne. Dafür sei die Haushaltslage der Gemeinde zu gut. Möglich seien wahrscheinlich Zuschüsse zwischen 40 und 50 Prozent, informierte Metzger.