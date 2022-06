Mehrere Gemeinden der VG Landau-Land haben Fördergelder in Höhe von insgesamt 513.000 Euro erhalten. Für das Geld werden unter anderem neue Bestattungsmöglichkeiten ausgebaut.

Schwerpunkte der Dorferneuerung sind vor allem Projekte in den Ortskernen, die eine Ortsmitte neu beleben oder als Mittelpunkt des dörflichen Lebens erhalten soll. Förderfähige Projekte sind der Neu- oder Umbau sowie die Erweiterung und Sanierung öffentlicher Einrichtungen.

Schwerpunktgemeinde für das Dorferneuerungsprogramm der VG ist Göcklingen. Hier soll die Kaiserberghalle saniert werden. Laut Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung erfüllt die Halle vielfältige Funktionen und spielt im Gemeindeleben eine zentrale Rolle. So wird sie von Vereinen als Sporthalle genutzt, dient als Dorfgemeinschaftshaus und ist Treffpunkt für die verschiedenen Vereinsgruppen in der Gemeinde.

Wiesenerd- und Baumbestattungen

Im ersten Bauabschnitt sollen die Heizungsanlage erneuert und die sanitären Anlagen saniert werden. Daneben müssen zwingende Anforderungen an den Brandschutz erfolgen. Außerdem soll die Halle barrierefrei gemacht werden. Laut Ortsbürgermeisterin Manuela Laub soll der erste Bauabschnitt 800.000 Euro kosten. Die Hälfte der Kosten werden durch das Dorferneuerungsprogramm mit 401.000 Euro gefördert. Wann die Baumaßnahmen starten können ist jedoch noch unklar. „Wir werden als nächstes jetzt erst mal Ausschreibungen machen“, kündigt die Bürgermeisterin an. „Wir freuen uns sehr , dass es jetzt aber endlich Fahrt aufnimmt“, sagt Laub auf Nachfrage der RHEINPFALZ.

Auch auf der Friedhofsanlage der Gemeinde Göcklingen soll etwas passieren. Zu den geplanten Maßnahmen gehören unter anderem die barrierefreie Erschließung aller Grabfelder sowie die Sanierung vorhandener Wege. Darüber hinaus sollen auch neue Bäume gepflanzt werden, um zukünftig auch Baumbestattungen anbieten zu können.

85.000 Euro Förderung

Weiterhin soll eine Fläche für Wiesenerdbestattungen geschaffen werden und das bestehende Urnenfeld wird neu strukturiert, um mehr Bestattungsplatz bieten zu können. „Wir haben gemerkt, dass die Sargbestattungen radikal zurückgehen. Wir wollen neue Lösungen suchen, um all unseren Bürgern und dem Zeitgeist gerecht zu werden.“, sagt Laub. Zusätzlich zu der Anlage von neuen Bestattungsplätzen werden die Friedhofsmauer, das Eingangstor und die Kompostanlage saniert und eine automatische Bewässerungsanlage für die Rasenflächen und Hecken installiert. „Außerdem wird es einen Platz der Begegnung und Trauer vor dem Friedhof geben“, ergänzt die Ortsbürgermeisterin. Damit soll der Friedhof mehr Parkcharakter bekommen und die Bürger zum Verweilen einladen. Für die Arbeiten im und am Friedhof sind 285.000 Euro angesetzt. Das Land unterstützt dies über einen Zuschuss von 85.000 Euro aus dem Investitionsstock.

Auch weitere Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde Landau-Land profitieren von Zuschüssen des Landes. Für die Neugestaltung des Bachplatzes erhält die Gemeinde Knöringen 21.000 Euro aus dem Investitionsstock. Dabei soll ein zentral gelegener, attraktiver Treff- und Erholungsort für Bürger geschaffen werden, der sich in das Ortsbild einfügen soll. In Heuchelheim-Klingen soll die sanierungsbedürftige Mühlstraße ausgebaut werden. Dieses Projekt wird vom rheinland-pfälzischen Dorferneuerungsprogramm mit 6000 Euro gefördert.