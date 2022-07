Die Bürgerstiftung Pfalz veranstaltet im Sommer unter dem Titel „Einmal Zukunft und zurück“ interaktive Zeitreisen.

Die Bürgerstiftung Pfalz plant eine interaktive Zeitreise, bei der Dorfbewohner an acht reellen Stationen des Wandels in ihrem Ort erfahren, wie sich in fünf bis 15 Jahren durch Implementierung von Innovationen in den Bereichen Erneuerbare Energien, neue Wohnformen, Gesundheit, postfossile Mobilität, Erzeugen und Ernähren, nachhaltiges Bauen das Leben im Ort neu gestaltet. Durch interaktive Erlebnisse wird das Neue bei dieser „Zeitreise“ schmeck-, spür- und erlebbar. Bei der Auftaktveranstaltung am Donnerstag, 28. Juli, im Stiftsgut Keysermühle in Klingenmünster erwartet Besucher ein Vortrag von Thomas Hann zum Thema „Die Zukunft liegt auf dem Land – der Mehrwert von genossenschaftlichen Modellen“ und eine Podiumsdiskussion mit Vertretern aus Politik und Gesellschaft über Möglichkeiten gesellschaftlichen Wandels in ländlichen Räumen.

Im Themenfeld Transformation ländlicher Räume werden mögliche Zukunftsmodelle ländlicher Infrastruktur als Antwort auf die Folgen des Klimawandels und des demografischen Wandels vorgestellt.