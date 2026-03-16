Selbst Brot herzustellen liegt im Trend. In Edesheim haben Hobbybäcker dank des Heimat- und Kulturvereins eine neue Anlaufstelle. Der Ofen wird regelmäßig befeuert.

Ein Herzensanliegen des Edesheimer Heimat- und Kulturvereins (Huk) ist Wirklichkeit geworden. Vor zwölf Jahren hatten die Verantwortlichen erstmals mit dem Gedanken gespielt, ein Brotbackhaus für die Allgemeinheit zu errichten. Eine Anlaufstelle zu schaffen, in der das Brotbacken die Menschen zusammenführt. Die lange Wartezeit hat sich gelohnt, wenn man das Ergebnis sieht.

Innerhalb eines Jahres ist ein Häuschen entstanden, das mit einem WC und einer modernen Küche ausgestattet ist. Wer die beiden Backöfen sieht, wird allerdings irritiert sein. Schließlich steht nebenan ein großer gemauerter Holzbackofen, der aufgrund seines Gewichts ein eigenes Fundament benötigte. Acht Tonnen wiegt das gute Stück, erklärt der Vereinsvorsitzende Christian Braun.

Braun: „Workshops sind immer ausgebucht“

Die beiden haushaltsüblichen Backöfen haben einen besonderen Hintergrund. Sie sind für die Brotbackkurse gedacht, die ein Vereinsmitglied bislang mehrmals im Jahr im Pfarrheim veranstaltet. „Die Workshops sind immer voll“, betont Braun. Weil die Resonanz so gut ist und man nun einen geeigneteren Schauplatz dafür hat, sollen die Einheiten nun im Neubau stattfinden und den Kursteilnehmern zeigen, welche Brote ihnen auch in der heimischen Küche gelingen können.

Herzstück des Backhauses ist aber der große Ofen, in dem bis zu 14 Brote gleichzeitig gebacken werden können. Das demonstrieren Michael Fleckenstein und Matthias Hoffmann anlässlich des Besuchs des RHEINPFALZ-Reporters. Sie schieben einen fertigen Teig nach dem anderen in den Ofen, den sie zuvor zwei Stunden auf die benötigte Temperatur vorgeheizt haben. Nach einer Dreiviertelstunde landen die Brote auf dem Schneidebrett. Platz dafür gibt es in dem Häuschen genug.

Nähe zur Grundschule ein Mehrwert

Für Braun und seine Mitstreiter ist der Standort des Brotbackhauses ein Glücksfall. Nicht nur, weil es umgeben ist von Weinbergen, die zum benachbarten Schloss gehören. Es befindet sich in der Luitpoldstraße und damit in direkter Nachbarschaft zum Erweiterungsbau der Grundschule. Das sowie die Nähe zu den beiden Kitas im Ort hat unter anderem den Vorteil, dass man auch dem Nachwuchs das traditionelle Handwerk näherbringen kann. Besser gesagt, dass man dazu beitragen kann, sich damit zu beschäftigen.

Denn wie Braun berichtet, hat der Besuch der Grundschüler bei der fußläufig leicht erreichbaren Dorfmühle Rehm Tradition. Wenn sie dort erfahren, wie Mehl hergestellt wird, sei das Brotbacken der nächste logische Schritt. Insofern kann mit dem Dorfbackhaus ein pädagogischer Gedanke verfolgt werden.

Förderung macht Bau erst möglich

Möglich wurde der Bau des Backhauses dank einer großzügigen Leader-Förderung. Die Abkürzung Leader steht für Liaison entre actions de développement de l’économie rurale. Dabei handelt es sich um ein Förderprogramm der Europäischen Union zur Entwicklung des ländlichen Raums durch lokale Initiativen. Im Falle von Edesheim wurden 80 Prozent der geschätzten Kosten in Höhe von 140.000 Euro bezuschusst. Dadurch war es für die Akteure erst möglich, das Projekt eine Nummer größer zu denken und den Ofen gleich in einem Haus unterzubringen. Aus Kostengründen hatte man zunächst mit einer Freiluft-Lösung geplant.

Das Brotbackhaus sei für jedermann zugänglich, betont Christian Braun. Wer mag, könne zu den gemeinsamen Brotbackterminen dazustoßen, die alle zwei Samstage veranstaltet werden sollen. Alternativ lasse sich das Backhaus nach vorheriger Einweisung für einen zweistelligen Beitrag mieten. Mitzubringen wären lediglich der Teig und die nötige Motivation. Sonst gebe es einen Rundum-Sorglos-Service, bei dem auch das Brennholz und die Anzünder dazugehören.

Info

Der nächste öffentliche Backtag ist für Samstag, 28. März, vorgesehen. Interessierte melden sich per E-Mail an Hallo@huk-edesheim.de.

