Der Gemeinderat Großfischlingen hat in seiner ersten Sitzung Sibylle Menyhart einstimmig zur Ortsbürgermeisterin gewählt. Dies war erforderlich, weil bei der Wahl am 9. Juni keine Kandidatin und kein Kandidat angetreten war. Daher stand nun die Wahl aus den Reihen des neu gewählten Gemeinderats an. Menyhart freute sich, dass sie mit so großer Zustimmung in die Verantwortung genommen wurde. „Ich werde mein Bestes geben, zusammen mit euch, ein Stück Zukunft unserer schönen Gemeinde zum Wohl unserer Bürgerinnen und Bürger zu gestalten“, sagte sie zum Rat und den Zuschauern.

Zum Ersten Beigeordneten wurde Michael Weilacher, zum Beigeordneten Volker Ammon gewählt. Eberhard Frankmann, Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde Edenkoben, sprach den ehemaligen Ratsmitgliedern seinen Dank aus. Ein besonderer Dank galt dem bisherigen Ortsbürgermeister Michael Diehl für seine geleisteten Tätigkeiten als Ortsbürgermeister. dnb