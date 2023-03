Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Niederhorbacher Wilhelm Knöll blickt zurück: Er erinnert sich an die Zeit, als die Pferdefuhrwerke auf den Dorfstraßen unterwegs waren. An die Zinkbadewanne, die er samstags in der Küche stehen hatte. Und an seinen Dorfschullehrer mit dem Rohrstock. Wie er sich im Leben durchkämpfte.

Jeden Morgen liest Wilhelm Knöll seiner Frau Toni die RHEINPFALZ vor. Sie kann wegen komplizierter Beinoperationen das Bett nicht mehr verlassen. Daher ist das Wohnzimmer der Mittelpunkt