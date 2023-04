Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Gelassenheit von Willi Weber beeindruckt. Er hat bittere Armut erlebt, tragische Verluste, und er hat hart gearbeitet. Der 89-Jährige war nie in Urlaub und hat sein ganzes Leben in Hergersweiler verbracht. Als Dorfältester der Gemeinde sagt er auch heute noch: „Ich bin zufrieden.“

In Kürze wird Willi Weber 90 Jahre alt und ist damit der älteste Dorfbewohner von Hergersweiler. Seit einigen Jahren lebt er in der „Pro Seniore“ in Bad Bergzabern, einem Altenheim.