Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am 11. Oktober 1924 erblickte Charlotte Deutsch in Mainz das Licht der Welt. Heute sitzt sie in Herxheim in ihrer gemütlichen Küche und blickt zufrieden auf ihr langes Leben zurück. Heute würde man es Kulturschock nennen, was die Stadtbewohnerin im damaligen Bauerndorf erlebte.

Als Charlotte Jennerich wurde die 96-Jährige in der Zeit der Weimarer Republik geboren. Es waren gute Jahre für ihre Familie, die aber nicht lange anhielten. Charlottes Jugendjahre waren