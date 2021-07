Am 18. April konnte Katharina Eck aus Göcklingen, die älteste Frau der Verbandsgemeinde Landau-Land, noch ihren 100. Geburtstag feiern. Nun ist die Südpfälzerin am Dienstag vergangener Woche unerwartet gestorben. Geboren wurde Eck in Ingenheim als Tochter der Eheleute Eugen und Anna Klundt. Im Zweiten Weltkrieg musste sie im landwirtschaftlichen Betrieb ihrer Eltern mithelfen, weil ihre beiden Brüder an der Front waren. Ecks jüngerer Bruder fiel an der Ostfront, ihr älterer Bruder kehrte mit einer schweren Beinverletzung heim. 1959 heiratete sie den Göcklinger Land- und Gastwirt Otto Eck. Sie führte 40 Jahre die Gaststätte „Zur Krone“ in Göcklingen. Mit dem Kochlöffel konnte die Südpfälzerin genau so gut umgehen wie mit ihrem Traktor, den sie noch im Alter von 87 Jahren steuerte. Die Verstorbene war Mutter von zwei Söhnen, Oma von vier Enkeln. Katharina Eck hatte zudem ein Urenkelkind.