Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wenn es im Lexikon den Begriff „Ur-Heuchelheimerin“ geben würde, wäre daneben wohl ein Bild von Berta Kerth. Die 95-Jährige erlebte in ihrem Heimatdorf den Krieg, die Vereinigung mit dem benachbarten Klingen und die Entwicklung der Doppelgemeinde zu einem modernen Dorf, das sich bei Touristen von nah und fern großer Beliebtheit erfreut.

Das Augenlicht hat sie in ihrem hohen Alter ein wenig im Stich gelassen. Auch hören kann Berta Kerth nicht mehr so gut – aber so ist das nunmal mit 95 Jahren. Vor ihrem geistigen