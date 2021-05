OFFENBACH. Novum in der Geschichte des Ortsgemeinderates Offenbach: Zum ersten Mal wurde eine Sitzung komplett online abgehalten. Zwar gab es ab und an ein paar kleine Aussetzer und bei den Abstimmungen musste Ortsbürgermeister Axel Wassyl mehrfach nachhaken, aber letztlich wurde der Doppelhaushalt 2020/2021 problemlos verabschiedet. Größter Posten ist die Erschließung des Gewerbegebiets „Im Niedersand“.

Diese schlägt in diesem Jahr mit 4,75 Millionen Euro und im nächsten Jahr mit 2,16 Millionen Euro zu Buche schlägt. Hierfür nimmt die Gemeinde einen Investitionskredit von 3,5 Millionen Euro zur Vorfinanzierung auf. Den Ausbau der Enggasse und den des Wirtschaftsweges Speyerer Straße lässt sich die Gemeinde insgesamt 1,23 Millionen Euro kosten. In die Erweiterung beziehungsweise Sanierung der Küchen in den drei Kindertagesstätten werden zusammen 261.500 Euro investiert.

Der Ergebnishaushalt stellt sich mit 972.000 Euro beziehungsweise. 3,57 Millionen Euro sehr positiv da. Auch der Finanzhaushaushalt für 2022 sieht ein Plus von rund 2,8 Millionen vor. Hingegen ist für 2021 ein Minus von 4,27 Millionen Euro aufgeführt, was den geplanten Investitionstätigkeiten geschuldet.

Warten auf grünes Licht für neue Kulturhalle

Sollte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Neustadt dem Neubau einer Kultur- und Veranstaltungshalle zustimmen, müssten hierfür 2022 schon 1,44 Millionen Euro gestemmt werden, 2023 kämen voraussichtlich noch einmal 2.4 Millionen Euro hinzu. Die ADD hat die Hauptnutzfläche von 1100 Quadratmetern für den Neubau Ende Januar anerkannt. Dies ist Grundlage für die Ausschreibung der Architektenleistungen. „Hier wird es langsam eng, was den Zeitplan angeht. Die ADD muss die Wirtschaftlichkeit eines Neubaus gegenüber einer Sanierung der Festhalle feststellen. Hier fand am vergangenen Freitag noch eine Begehung statt, deren Ergebnis noch nicht vorliegt. Aus meiner Sicht ist es keine Alternative, in die bestehende Festhalle auch nur noch einen weiteren Euro zu investieren“, sagte Wassyl. Hintergrund sind nicht zuletzt die Probleme mit Anwohnern ergäben, wenn Veranstaltungen in der Festhalle stattfinden und diese immer wieder versucht werden zu torpedieren.

Zum Haushalt sagte Wassyl: „Wir haben in den letzten Jahren gut gewirtschaftet und lagen mit den Aufwendungen in der Regel immer niedriger als mit unseren Erträgen.“ Der Ortschef stellte auch fest, dass die Verbandsgemeinde-Umlage fällt, während die Umlage an den Kreis wieder ansteigen wird. Die Pro-Kopf-Verschuldung lag Ende 2020 bei 340 Euro gegenüber 377 Euro im Jahr davor. Der Landesdurchschnitt vergleichbarer Ortsgemeinden liegt bei 838 Euro. Unverändert bleiben die Steuerhebesätze. Der Haushalt wurde einstimmig verabschiedet.