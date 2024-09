Die Personalien im neuen Verbandsgemeinderat Herxheim sind geklärt. In der Auftaktsitzung am Dienstagabend wurden die neuen Beigeordneten gewählt.

Der Verbandsgemeinderat Herxheim ist insgesamt 32 Köpfe groß. Laut Verwaltung wurden sieben Mitglieder neu in das Gremium gewählt. Die stärksten Fraktionen sind die CDU und die FWG mit jeweils elf Sitzen. Die SPD sitzt mit fünf Mitgliedern am Ratstisch, die Grünen haben vier Mandate inne und die FDP ist mit einem Sitz vertreten. An der Spitze des Rates steht Verbandsbürgermeister Christian Sommer ( FWG).

Nun ist auch klar, welche Beigeordneten ihm in den kommenden fünf Jahren zur Seite stehen werden. Kurzer Blick zurück: In der VG Herxheim waren dies nach der Wahl von Christian Sommer zum Verwaltungschef vor rund anderthalb Jahren bis dato noch zwei Beigeordnete – Joachim Rudolph (CDU) und Ewald Henkenhaf (SPD). Vor dieser Wahl verfügte die Verbandsgemeinde über drei Beigeordnete – erster Beigeordneter war bis zu seiner Wahl in den Chefsessel des Rathauses Christian Sommer selbst.

Uneins über Anzahl der Beigeordneten

Zunächst bestand nun keine gänzliche Einigkeit im Rat, ob der Verbandsgemeinderat Herxheim künftig mit zwei oder drei Beigeordneten zu Werke gehen soll. Der Fraktionsvorsitzende der CDU, Georg Kern, ließ nicht unerwähnt, dass sich aus seiner Sicht die Auflösung der Personalunion auf Orts- und Verbandsgemeindeebene mit Christian Sommer als Verbands- und Sven Koch als Ortsbürgermeister im Sinne der Bürger als durchaus richtiger Schritt erwiesen habe. Die Aufgabenfülle könne so besser bewältigt werden, auch könnten Interessenskonflikte vermieden werden. Dann machte Georg Kern deutlich, dass die Tendenz der CDU-Fraktion dahin gegangen sei, dass das zuletzt betriebene Modell mit zwei Beigeordneten mit Geschäftsbereichen sich ganz gut bewährt habe und fortgesetzt werden sollte.

Sommer für drei Beigeordnete

Auch im Gespräch mit VG-Bürgermeister Sommer sei über diese Frage ausgiebig beraten worden. Er habe betont, dass die wachsende Aufgabenfülle in seiner bisherigen Amtszeit gezeigt habe, dass es aus seiner Sicht sinnvoll sei, in der neuen Wahlperiode drei Beigeordnete mit Geschäftsbereich zu bestellen. Deshalb hätten sich die Mitglieder der CDU eine individuelle Entscheidung in dieser Frage vorbehalten.

Auch bei der Fraktion der Grünen bestand in dieser Frage keine Einigkeit – nicht zuletzt auch unter dem Aspekt der Mehrkosten, die durch einen dritten Beigeordneten entstehen. Die FWG und die SPD hingegen plädierten klar für drei Beigeordnete.

Letztlich stimmten die anwesenden 29 Ratsmitglieder bei neun Nein-Stimmen für diese Lösung. Zur ersten Beigeordneten gewählt wurde mit 23 Ja-Stimmen Anke Masek (CDU). Sie wohnt in Rohrbach, hatte aber kein Mandat im VG-Rat. Ebenfalls zu Beigeordneten gewählt wurden Nordén ben Hassan (FWG) mit 22 Ja-Stimmen, für den Ernst Reichold an den Ratstisch nachrückt, und Ewald Henkenhaf (SPD) mit 19 Ja-Stimmen, der bereits in der vergangenen Legislaturperiode dieses Amt inne hatte. Die Geschäftsbereiche der Beigeordneten werden in der nächsten Sitzung erläutert.

Die Fraktionsvorsitzenden

Bekanntgegeben wurden in der Sitzung auch die Vorsitzenden der einzelnen Fraktionen. Bei der CDU ist dies Georg Kern, seine Stellvertreter sind Sven Koch und Franz-Ludwig Trauth. Vorsitzende der SPD ist Marion Murzin, ihre Stellvertreter sind Rüdiger Kühner und Thomas Merz. Die FWG wird angeführt von Markus Seither, sein Stellvertreter ist Kai Bullinger. Fraktionsvorsitzender der Grünen ist Peter Kallusek. Die FDP, die nur ein Mandat hat, wird vertreten durch Hermann Müller.