Am Dienstag ist Nikolaustag. Roter Mantel, Rauschebart und ein Sack voller Präsente. So ausgestattet fährt Wolfgang Brucker an diesem Tag mit seiner festlich geschmückten Kutsche durch Oberotterbach und beschenkt die Kinder. Er erklärt, warum er der Weihnachtsmann und nicht der Nikolaus ist.

Am Dienstagabend ist es so weit. Der historische Schlitten von 1890, auf einem Hänger montiert, steht schon weihnachtlich geschmückt in der Scheune. Um 17 Uhr geht es dann los. Weihnachtsmann