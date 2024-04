Das Pamina-Schulzentrum in Herxheim ist in den vergangenen Monaten umfangreich digital saniert worden. Mit der Installation der Telefonanlage ist das Projekt nun erfolgreich abgeschlossen worden, teilt die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße mit. Die Schule verfüge nun habe ein flächendeckendes und leistungsstarkes WLan inklusive Glasfaserverkabelung erhalten. Letztlich wurden seit Oktober im Schulzentrum rund 600 Netzwerkdosen und 17 Netzwerk-Schränke und 1,8 Kilometer Glasfaserkabel verlegt.

Digitale Sanierungen von Schulnetzen werden eigentlich über das Förderprogramm „Digitalpakt Schule“ mit bis zu 90 Prozent gefördert. Der Landkreis SÜW hat die ihm durch dieses Programm zur Verfügung stehendenden Mittel von insgesamt über 2,8 Millionen allerdings bereits in komplettem Umfang ausgeschöpft und erhielt für die Maßnahme in Herxheim deshalb keine Gelder mehr. Die Kosten für die digitale Sanierung des Pamina-Schulzentrums in Höhe von rund 630.000 Euro sowie die der Installation der Telefonanlage mit rund 23.000 Euro trägt der Landkreis somit allein.