Damit die Kommunikation zwischen den Bürgern und der Verwaltung einfacher wird und Fragen schneller geklärt werden können, hat die Verbandsgemeinde Bad Bergzabern einen neuen „Mitarbeiter“ eingestellt.

Die Verbandsgemeinde Bad Bergzabern ist eine von landesweit vier Kommunen, die angesichts der voranschreitenden Digitalisierung in den Rathäusern und Ämtern an ein Pilotprojekt teilgenommen haben. Und das führt nun zur Einführung des digitalen Assistenten. Auf der Webseite der Verwaltung ist neuerdings der Chatbot VG Chatti integriert. Vorausgesetzt, die technischen Cookies werden bestätigt, um deren Zustimmung beim Aufrufen der Seite gebeten wird. Erst dann kann der Nutzer mithilfe des neuen Chat-Dienstes schneller Infos zur Verwaltung und ihren Dienstleistungen erhalten, wonach er sucht. Er muss sich bestenfalls nicht mehr durchklicken.

Der Chatbot ist eine Künstliche Intelligenz, die darauf ausgelegt ist, den Kontakt zwischen Bürgern beziehungsweise Unternehmen und der Verwaltung zu optimieren. Dank seiner intelligenten Funktionalität kann er rund um die Uhr auf häufig gestellte Fragen antworten und Informationen bereitstellen, wie die Verbandsgemeinde in einer Presseerklärung mitteilt.

Dienst in der Aufbauphase

Die Künstliche Intelligenz des Chatbots werde kontinuierlich weiterentwickelt und trainiert, um die Qualität der Antworten zu verbessern, versichert die Verwaltung. Das bedeutet, dass der Chatbot noch längst nicht alle Fragen beantworten kann und sich somit noch in einer Aufbauphase befindet. Dabei bittet die Verwaltung um Anregungen und Kritik per E-Mail an organisation@vgbza.de, um auch dadurc den Bürgerservice zu optimieren.

Bürgermeisterin Kathrin Flory (SPD) ist überzeugt, dass VG Chatti die Kommunikation mit der Verwaltung nachhaltig verbessern wird. „Natürlich steht weiterhin der persönliche Kontakt mit der Verwaltung für alle Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung.“