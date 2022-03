Der russische Angriff auf die Ukraine bewegt die Welt – und die Menschen im Kreis Südliche Weinstraße. Nachdem sich ein Hilfsgüterkonvoi aus Neustadt in Bewegung zur polnisch-ukrainischen Grenze gesetzt hat, rufen auch Menschen aus dem Kreis zu Hilfsaktionen auf.

Gleisweiler sucht Wohnraum

Gleisweilers Bürgermeister Thorsten Rothgerber berichtet davon, dass sich viele Bürger – darunter der Betreiber eines Hotels – seiner Gemeinde gemeldet haben und irgendwie bei der Aufnahme von Geflüchteten helfen wollen: Rothgerber setzte sich nun mit den Landesaufnahmeeinrichtungen in Verbindung, um Kontakte herzustellen.

Pfadfinder bringen Güter an Grenze

Die Pfadfinder Herxheim haben Kontakt zu den ukrainischen Pfadfindern aufgenommen und sammeln nun Hilfsgüter. Diese würden an der polnisch-ukrainischen Grenze „sehr sehr dringend“ benötigt, sagt Nathalie Flaig vom Stamm Amundsen Herxheim. Benötigt würden vor allem Campingbedarf, Hygiene- und Babyartikel sowie Babynahrung. Diese können am Samstag, 10 bis 15 Uhr am Pfadfinderhaus an der Festhalle in Herxheim abgeben werden. Der Stamm transportiere die Hilfsgüter selbst ins Grenzgebiet.

Mahnwachen und Gebete

In der Stadt Bad Bergzabern rufen die Katholische und die Protestantische Kirchengemeinde gemeinsam auf zu einer Mahnwache für den Frieden am Mittwoch, 19.30 Uhr, um ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zu setzen. Für Freitag laden die Protestantischen Kirchengemeinden Impflingen und Insheim um 19 Uhr zu einem Friedensgebet vor der Kirche in Impflingen.