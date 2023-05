Der Stadt Edenkoben ist es gelungen, einen Standortwechsel der Pfalzwerke AG zu verhindern. Bis Mitte 2025 muss das Unternehmen aus seinem bisherigen Gebäude ausziehen.

Wie Stadtbürgermeister Ludwig Lintz im Gespräch mit der RHEINPFALZ berichtet, muss die jetzige Dienststelle des Energieversorgers für Wohnbebauung weichen. Das Grundstück sei verkauft worden, nach und nach sollen Wohneinheiten entstehen. „Das Gelände, an dem sich die Pfalzwerke niederlassen werden, habe ich vermitteln können“, sagt Ludwig Lintz. Ansonsten habe die Gefahr bestanden, das Netzteam der Pfalzwerke durch einen Umzug zu verlieren.

Der neue Sitz wird ins Gewerbegebiet in der Nähe der A65 verlagert, bestätigt Unternehmenssprecher Sven Claus auf Anfrage. In den Seewiesen 9 werde die Anschrift des neuen Domizils lauten, wo ein Teil des Netzteams Vorderpfalz der Pfalzwerke Netz AG stationiert sein wird, der zweite Teil ist an der Dienststelle in Maxdorf tätig.

New Work Thema

Beim Bau des neuen Gebäudes soll auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz geachtet werden. „Aber auch die Art der Zusammenarbeit der Kollegen vor Ort soll sich in Richtung New Work entwickeln“, heißt es. Die englische Bezeichnung New Work steht für den strukturellen Wandel der Arbeitswelt, bedingt durch die Globalisierung, Digitalisierung und nicht zuletzt als Folge der Pandemie. Laut Sven Claus sollen am neuen Dienstsitz den Themen hybride Besprechungsräume, mobiles Arbeiten sowie moderne Arbeitsplatzgestaltung Rechnung getragen werden. „Ebenso werden wir weiterhin für die Kollegen beziehungsweise Monteure den Start aus der Fläche haben, trotzdem werden auch Umkleideräume zur Verfügung stehen.“ Außerdem werde vor Ort die Anlieferung, der Wareneingang, die Warenverteilung und -lagerung sowie die Entnahme und Entsorgung von Materialien möglich sein. In diesem frühen Planungsstadium ließe sich nicht mehr zum Bauprojekte sagen.