2022 haben sich 66 Paare beim Standesamt Maikammer das Ja-Wort gegeben. Ein Jahr davor waren es 79. Diese Zahlen hat die Verbandsgemeinde Maikammer veröffentlicht. So weit, so nüchtern. Doch die Verwaltung holt in ihrer statistischen Analyse noch etwas aus. Denn: Paare, die in der Verbandsgemeinde Maikammer heiraten möchten, können sich an verschiedenen Orten das Ja-Wort geben. Mit 54 Paaren entschied sich die große Mehrheit für die Gute Stube im Haus Rassiga in Maikammer für die standesamtliche Trauung. Neun Trauungen fanden im Sitzungssaal des Rathauses statt. Drei Ehen wurden in der „Alten Kellerei“ in Sankt Martin geschlossen.

Nun könnte die Verwaltung stolz sein, dass sogar im Sitzungssaal geheiratet wird. Aber in Maikammer will man schon auch zeigen, was man hat. Daher sind die 54 Trauungen im Haus Rassiga eine Steilvorlage, um in Sachen Tourismus die örtlichen Besonderheiten herauszustellen. Und das tut die Verwaltung natürlich gerne. So heißt es: Das Haus Rassiga befindet sich im Herzen von Maikammer und wurde zwei Jahre lang aufwendig restauriert. Es wurde in der Zeit der Renaissance erbaut und ist damit eines der ältesten Gebäude von Maikammer. Es besticht durch hochwertige Stuckarbeiten an den Wänden und Einlegearbeiten am Dielen-Fußboden.

Neugierig geworden? Dann entweder eine Hochzeit planen – oder einfach mal einen Ausflug samt Besichtigung in Maikammer. Der Verwaltung ist sicher beides recht, und sie hilft bei Fragen gerne weiter.