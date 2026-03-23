Der Wahlsieg von Simon Wingerter unterstreicht die zentrale Rolle Offenbachs in der politischen Landschaft der Verbandsgemeinde.

Konrad Lerch, Manfred Seefeldt, Axel Wassyl – in der über 50-jährigen Geschichte der Verbandsgemeinde Offenbach war der Bürgermeister stets aus der Ortsgemeinde Offenbach. Das wird auch die nächsten acht Jahre so bleiben, da Simon Wingerter am Sonntag trotz eines starken Kandidatenfelds im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreichte. Ab Juli wird er auf dem Chefsessel im Rathaus Platz nehmen.

Auch wenn die Mitbewerber Jens Nord und Lukas Wingerter einen tollen Job gemacht haben, mit zunehmender Dauer immer engagierter im Wahlkampf auftraten – Simon Wingerter hat sich den Erfolg verdient. Er hat sich ab 2019 in die Kommunalpolitik reingefuchst und dabei Verantwortung übernommen: Im Großdorf Offenbach ist er Ortsbürgermeister. Das ist weniger ein Ehrenamt, vielmehr ein Vollzeitjob, dem Wingerter mit Leidenschaft nachgeht. Als gelernter IT-Fachmann hat der Familienvater nicht nur die nötigen Kompetenzen, sondern auch eine Vorstellung davon, wie er das Rathaus in die digitale Zukunft führen kann.

Es scheint allerdings ein ungeschriebenes Gesetz zu sein, dass der Verbandsbürgermeister – aus der Perspektive der Offenbacher – aus der Sitzgemeinde und nicht aus Essingen, Hochstadt oder Bornheim kommen kann. Anders lässt sich das Wahlergebnis nicht interpretieren. In drei der vier Ortsgemeinden hat zwar CDU-Mann Lukas Wingerter die meisten Stimmen erhalten, er unterlag am Ende dennoch, weil sein Namensvetter in seinem Wohnort Offenbach mit einem gewaltigen Vorsprung siegte.

Daran zeigt sich, welches Gewicht Offenbach in der politischen Landschaft der Verbandsgemeinde hat. Mit einem Offenbacher an der Spitze der Verwaltung bleibt es das Machtzentrum. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass nicht der Bürgermeister, sondern der Verbandsgemeinderat mit seinen Entscheidungen Einfluss auf die Entwicklung hat – in allen Dörfern.