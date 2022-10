Unter dem Motto „Jugend entscheidet“ trafen sich über 60 Jugendliche im Sitzungssaal in Annweiler, die in Sachen Kommunalpolitik mitreden möchten.

Nach einem kurzen Crash-Kurs in Sachen Politik durch den Verein „Politik zum Anfassen e.V.“ nannten die Jugendlichen ihre Wünsche und Ideen für die Verbandsgemeinde. Ziel des Programms „Jugend entscheidet“ – einer Initiative der gemeinnützigen Hertie-Stiftung – ist es, junge Menschen in die Politik einzubeziehen und ihr Vertrauen in die Demokratie zu stärken. Was braucht eine Gemeinde? Was macht sie für Jugendliche attraktiv? Diese und andere Fragen standen bei der Veranstaltung in Annweiler im Mittelpunkt. Die Verbandsgemeindeverwaltung schreibt in ihrer Pressemitteilung, dass es gelungen sei, Jugendliche unterschiedlichen Alters und aus unterschiedlichen Schulen, die sich vorher nicht kannten, zusammenzuführen. Die vertiefende Arbeit an den Themen habe unterschiedliche Anträge erbracht, die die Jugendlichen in Gruppensitzungen reflektieren konnten. In einer abschließenden fiktiven und vom Verwaltungschef geleiteten Ratssitzung durften die Jugendlichen im Beisein der Beigeordneten Werner Kempf und Reiner Niederberger außerdem ihre Anträge und Begründungen vortragen und darüber abstimmen, welche Themen ihnen am wichtigsten sind. Das Ergebnis: Sportstätten sowie Treffpunkte mit WLAN und Lebensmittelversorgung stehen im Mittelpunkt des Interesses. Die Jugendliche nehmen am Donnerstag, den 15. Dezember, an der Sitzung des Verbandsgemeinderats teil. Dort werden sie ihre Anträge dem Rat vortragen.