Kleine Mikroskope mit entsprechender Schnittstelle bringen die Bilder der Natur auf das Mobiltelefon. Zum Beispiel eine Zecke.

Längst ist es wieder soweit. Bei Temperaturen ab 8 Grad werden Zecken aktiv. Das merken Katzen- und Hundehalter spätestens dann, wenn sie an ihrem Haustier eine vollgesogene Zecke entdecken. Man erwägt also künftig besseren Schutz, zieht den Parasiten zügig ab und vernichtet ihn ordnungsgemäß. Ordnungsgemäß, das heißt: verbrennen (hat die Oma schon gemacht) oder in Küchenpapier einwickeln, zerdrücken oder zerschlagen. Warum so brutal? Weil sich im Inneren des weiblichen Tiers unzählige Eier und somit potenzielle Nachkommen des blutsaugenden Krankheitsüberträgers befinden können. Die unappetitlichen Reste dann in den Restmüll.

Doch halt, wer neugierig ist, schaut sich das ungeliebte Spinnentier zuvor unter einem Mikroskop an – und ist vergleichsweise fasziniert von dem ekligen Geschöpf. Das jüngst einer Besuchskatze abgezogene Exemplar im Bild krabbelte munter umher. Kopf, Mundwerkzeug, Rumpf, die vier Beinpaare und sogar Gedärm ließen sich in aller Ruhe beobachten.

Spannende Sache für Kinder

Freilich lassen sich mit einem Mikroskop auch erfreulichere Dinge stark vergrößert und detailreich betrachten, Hummeln etwa, Marienkäfer, Blüten, Pflanzensamen, Computerchips, alte Dias, Filzreste, Hefekulturen, Münzen oder Wollfäden. Ob schillernder Insektenflügel, die Röhren eines Pilzes oder ein Grashalm – Gewebe und Texturen sind eine spannende Sache für Kinder, Forschergeister, neugierig gebliebene Erwachsene. Es soll Kinder geben, die hier ein Hobby entdecken, welches sich zu einer Leidenschaft auswächst, die zum Lernen fürs Abitur motiviert, weil Voraussetzung für ein Biologiestudium.

Eine spannende Sache, und auch eine erschwingliche. Denn heutzutage gibt es kleine WiFi-Mikroskope bereits ab etwa 30 Euro. Sie liefern eine bis zu 1000-fache Vergrößerung. Zudem funktionieren sie aufgrund eingebauter, verstellbarer LED-Leuchten selbst in der Dunkelheit passabel. Erreicht wird immerhin eine Bildauflösung von 1920 x 1080 Pixeln.

Ein Smartphone hat fast jeder, mehr ist zur Bildanzeige in Echtzeit nicht nötig. Hat man die vom Mikroskophersteller empfohlene kostenfreie App installiert und das Mikroskop via USB aufgeladen, kann es losgehen.

Scheue Insekten lassen sich „einfangen“

Und das nicht nur daheim. Das Mikroskop wiegt nicht mehr als ein Butterbrot, kommt mit einer Schutzhülle daher und lässt sich somit leicht zum Ausflug in die Natur mitnehmen. Vor Ort muss dann lediglich eine (kabellose) WiFi-Verbindung zwischen Mikroskop und Smartphone hergestellt werden, das war’s. Bis zu zehn Meter können zwischen den Geräten liegen, auch eine krabbelnde Ameise oder ein scheues Insekt lassen sich also „einfangen“. Vielversprechend sind außerdem Proben von Teichwasser (weil in ihnen vieles lebt) sowie Baumblätter (aufgrund ihrer Strukturen).

Praktisch: Besonderes gelungene Betrachtungen lassen sich als Foto oder Video speichern und bei Bedarf sofort verbreiten, etwa via Twitter, Facebook, Instagram oder WhatsApp. Hierfür braucht es dann allerdings eine Internetverbindung für das Smartphone, welche etwa im Pfälzerwald nicht überall gegeben ist.