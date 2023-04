Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei einem Wanderurlaub an der Ahr lernten sich Mathilde und Gerhard Könighaus im Jahre 1959 kennen. Abends war Tanz angesagt. Gerhard bat Mathilde um den ersten Tanz und etwas später um ihre Hand. In Köln feierten die beiden 1960 Hochzeit. Am Mittwoch begeht das Ehepaar, das mittlerweile direkt neben den Schloss in Bad Bergzabern lebt, seinen 60. Hochzeitstag.

Nach der Heirat übernahm Mathilde Könighaus die Leitung einer Samenhandlung in Ahrweiler. Sie arbeitete nicht nur in dem Geschäft, sondern bewohnte dort auch ein Zimmer mit ihrem Mann,