Viele Jahre lang begleitete Lothar Hoffmann in Klingenmünster und Umgebung Menschen auf ihrem letzten Weg. Einfühlsam unterstütze er als Bestatter und als freier Trauerredner die Angehörigen. Die Glocken der Stiftskirche, in der er sich viele Jahre ehrenamtlich engagierte, verkündeten am Montag, dass der 73-Jährige nach kurzer schwerer Krankheit gestorben ist.

Der gelernte Krankenpfleger arbeitete im Pfalzklinikum, bevor er sich 1991 entschied, das örtliche Bestattungsunternehmen von Michael Gebhard zu übernehmen. Mit viel Empathie zu dem Beruf formte er sein Geschäft zu einem erfolgreichen Unternehmen. 2018 übergab er seinen Betrieb an Benjamin Fricke, der mit seinem Team das Beerdigungsinstitut im Sinne von Lothar Hoffmann weiterführt.

Nicht nur als Bestatter hat sich Hoffmann in seinem Heimatort engagiert. „De Schwewwler“, wie er von seinen Freunden auch genannt wurde, gehörte seit frühester Jugend zum DRK Ortsverein. Mit Gleichgesinnten ließ er 1984 die August-Becker-Trachtengruppe und Laienspielgruppe wieder aufleben. Gründungsmitglied war er auch 1992 beim Karnevalverein. Zuvor war er der letzte Faschingsprinz beim Karnevalclub im MGV. Unvergessen bleiben seine vielen humorvollen Auftritte beim KVK, ob als Büttenredner oder als Mitglied der Sexzylinder. Er war Mitglied bei weiteren örtlichen Vereinen und sportlich aktiv beim Tennisverein. Der Jugendarbeit im Dorf gehörte sein ganzes Interesse. So gehörte er auch zu den Initiatoren, die den Martinsumzug und das Martinsspiel jährlich organisierten.

Familie und Freunden werden sich am Freitag um 16 Uhr bei einem Abschiedsgottesdienst in der Stiftskirche von dem beliebten Bestatter verabschieden.