Eine Fachjury war am 4. Juli wieder mit der Aufgabe befasst, die acht Besten Weißburgunder für die Publikumsverkostung während des Ilbesheimer Kalmitweinfestes auszuwählen und ihren Sieger zu bestimmen.

Die Ilbesheimer pflegen eine lange Tradition mit der Rebsorte Weißburgunder. Das schreibt das Weingut Eck in einer Mitteilung. Lange bevor diese Sorte so nachgefragt war wie heutzutage, hatte die in Neustadt ansässige Lehr- und Versuchsanstalt für Weinbau an der Kleinen Kalmit eine Parzelle mit Weißburgunderreben zu Versuchszwecken bestockt. Man entdeckte schnell, welches Potenzial diese Rebsorte auf dieser Lage in sich barg.

Gerade deshalb war es für die Ilbesheimer naheliegend, nicht nur die Historische Weinbergsanlage Kalmitwingert mit Weißburgunderreben zu bestocken, sondern auch den Weißburgunderpreis im Jahr 2001 ins Leben zu rufen. Nach zögerlicher Beteiligung in den Anfangsjahren ist der Wettbewerb mittlerweile in der Weinwelt etabliert.

Neun Finalisten stehen zur Verkostung bereit

Eine Fachjury, bestehend aus Oenologen, Weinhändlern, Journalisten und Weinkennern, bewertete die Weine blind nach dem 100-Punkte-Schema. Am Samstag, 27. Juli, stehen die am besten bewerteten Weine ab 18 Uhr anlässlich des Ilbesheimer Kalmitfestes im Dorfmittelpunkt öffentlich zur Verkostung bereit. Gegen eine Gebühr von 5 Euro kann das Publikum dann seinen Favoriten aus diesen Finalisten wählen. Da es zwei achte Plätze gab, gilt es, neun Weine zu probieren.

Ausgewählt hat die Jury Weißburgunder von folgenden Weingütern: Weingut Alfons Hormuth (St. Martin, zwei Weine), Weingut Reinhard und Esther Schmitt (Ilbesheim), Altes Weingut Steigelmann (Neustadt), Weingut Gerhard Hauck (Maikammer), Weingut Möwes (Weyher), Weingut Gies-Düppel (Birkweiler), Weingut Schäfer (Neustadt-Mußbach), Weingut Michel Kuntz (Impflingen).