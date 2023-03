Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Karl Herbst ist, gelinde gesagt, auf 180. Was den baumaffinen Ortsbeigeordneten von Edesheim auf die Palme bringt, ist das Vorgehen der Verbandsgemeinde. Die hat einen 100 Jahre alten Quittenbaum am Königinnenplatz fällen lassen – ohne die Gemeinde zu informieren.

Der Schock traf Karl Herbst in der letzten Septemberwoche. Der nachweislich gut 100 Jahre alte Quittenbaum in der Ludwigstraße am Ortseingang von Edesheim war weg. Zurück blieb nur ein abgesägter