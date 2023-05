Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Wetter lässt sich für einen gewissen Zeitraum recht präzise vorhersagen. Gewarnt sein möchte die Bevölkerung aber auch, wenn Unwetter und Starkregen kurzfristig im Anmarsch sind. Wieso der Pfälzerwald bei Rhodt in den Fokus für ein Bauprojekt rückt.

1889 erbaut, thront der Ludwigsturm an der Südflanke des Blättersbergs in der Haardt, ganz in der Nähe der Rietburg. Er ist etwa 15 Meter hoch, besteht aus Sandsteinen