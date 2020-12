Barbelroth, Dierbach, Dörrenbach, Klingenmünster, Niederotterbach und Oberhausen bekommen schnelles Glasfasernetz. Nachdem mehr als 40 Prozent der Haushalte Verträge unterzeichnet haben, startet die Deutsche Glasfaser dort in Kürze den Breitbandausbau. Die Verbandsgemeinde Edenkoben befindet sich bei der Nachfragebündelung laut dem Unternehmen „im Endspurt“.

Im Bereich Bad Bergzabern ist die Planungsphase der Tiefbauarbeiten gestartet. Zunächst wird die Hauptverteilstation des Netzes aufgestellt. Danach werden die Glasfasern von dort bis in die Häuser gelegt. Der Servicepunkt in Bad Bergzabern in der Neubergstraße 2A wird am Donnerstag und Freitag, 17. und 18. Dezember, von 13 bis 19 Uhr letztmalig für die Abgabe von Verträgen geöffnet sein. Mit Beginn der Tiefbauarbeiten wird der Servicepunkt wieder öffnen. In den übrigen Orten dieser Nachfragebündelung, Kapsweyer, Steinfeld, Schweighofen und Niederhorbach, wurde die Anzahl der geforderten Verträge nicht erreicht. Daher wird die Deutsche Glasfaser hier vorerst nicht ausbauen.

Die Nachfragebündelung in der VG Edenkoben ist in der letzten Phase. Stichtag ist der 18. Dezember. Roschbach, Flemlingen, Edesheim, Gommersheim, Weyher und Hainfeld haben die 40-Prozent-Hürde bereits geknackt. Wegen eines technischen Defekts des Infomobils sind alle Servicepunkte in den Orten geschlossen. Beratungen gibt es im Servicepunkt in Rhodt in der Weinstraße 44, montags bis freitags von 10 bis 19 Uhr.