Rund 70 Erzeuger aus der Region kommen am Sonntag, 20. Oktober, zum deutsch-französischen Bauernmarkt in Maikammer. Wie das Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen mitteilte, bieten sie von 11 bis 18 Uhr ihre Waren an.

Das Angebot an umweltschonend hergestellten Produkten reicht demnach von Ziegenkäse und Wurstwaren über Gemüse, Liköre und Gugelhupf bis zu Seife, Kräutern und Korbwaren. Ergänzend dazu bieten mehrere Winzerbetriebe sowie ein Bierbrauer Getränke zum direkten Verzehr an.

Um 11 Uhr wird der Biosphären-Bauernmarkt auf dem Marktplatz offiziell eröffnet. Im Bürgerhaus in der Marktstraße 8 findet zudem am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr eine Hobby- und Kunsthandwerkerausstellung statt.

Da zahlreiche Besucher erwartet werden, empfiehlt das Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen als Veranstalter die Anreise mit dem Fahrrad oder dem öffentlichen Nahverkehr. Fahrradparkplätze sind ausgeschildert und finden sich im Schulhof in der Schulstraße. Ein Parkleitsystem leitet mit dem Auto angereiste Gäste zu Parkplätzen im und um den Ort. Weitere Informationen gibt es unter www.pfaelzerwald.de/bauernmaerkte.