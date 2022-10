Etwa 50 Erzeuger aus den Naturparks Pfälzerwald und Nordvogesen bieten am Sonntag beim deutsch-französischen Bauernmarkt in Maikammer ihre Produkte an.

Für den deutsch-französischen Biosphären-Bauernmarkt ist es in diesem Jahr der letzte von fünf Terminen: am Sonntag, 23. Oktober, 11 bis 18 Uhr, in Maikammer. Es gibt umweltschonend hergestellte Leckereien aus dem Biosphärenreservat, beispielsweise Schinken und Wurst, Lamm-, Wild- und Pferdefleisch, Ziegenkäse, Säfte, Biowein, Obst und Gemüse, Pilze, Teigwaren, Kompott und vieles mehr. Der Rundgang führt über den Marktplatz, die Marktstraße und den Frantzplatz. Die große Produktpalette lädt ein zum Schauen, Schlemmen und zum Füllen der Einkaufstaschen.

Offizielle Eröffnung ist um 11 Uhr. Von 13 bis 18 Uhr sind außerdem die Läden in Maikammer geöffnet. Im Bürgerhaus findet zudem die Hobby- und Kunsthandwerkerausstellung „Wir zeigen’s“ mit 30 Ausstellerinnen und Ausstellern statt (auch am Samstag, 13 bis 18 Uhr).

Im Mittelpunkt des deutsch-französischen Biosphären-Bauernmarkts steht der nachhaltige Genuss. Die Verbandsgemeinde Maikammer war Modellkommune im Biosphären-Projekt „Pfälzerwald: SDG-Modellregion für ein nachhaltiges Rheinland-Pfalz“ und ist seit 2017 Mitglied des Netzwerks Cittàslow. Wer sich die Parkplatzsuche ersparen will, kann den Markt mit dem Bus oder dem Zug erreichen. Der Bus aus Neustadt hält wegen Bauarbeiten in Diedesfeld in der Bahnhofstraße.

Ziel der deutsch-französischen Biosphären-Bauernmärkte ist es, die Landwirtschaft in der Region zu stärken und bei Einheimischen wie Gästen für den Kauf von umweltschonend erzeugten Produkten zu werben. Denn so können die Verbraucherinnen und Verbraucher direkt dazu beitragen, dass die Kulturlandschaft des Biosphärenreservats erhalten bleibt und keine langen Transportwege entstehen. Das Land unterstützt die Biosphären-Bauernmärkte.

Info

Weitere Info unter www.pfaelzerwald.de/bauernmaerkte.