„Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen“, sagt Jürgen See, Geschäftsführer des DRK-Kreisverband SÜW. Deswegen würden bei den Blutspendeterminen aktuell verstärkte Schutzvorkehrungen getroffen. Das DRK freut sich, dass sich trotz Corona die Zahl der Spender erhöht hat.

Seit Jahresbeginn seien 26 Prozent mehr Blutspender gekommen als im Vergleich zum Vorjahr, berichtet See. Die Zahl der Erstspender sei sogar um über 150 Prozent gestiegen.

Um alle Hygiene- und Abstandsvorhaben einhalten zu können, müssen die DRK-Mitarbeiter und -Helfer jeweils früher in die Planung der Blutspendetermine geben und vor Ort Vorkehrungen treffen. So wurden beim jüngsten Termin in der Berglandhalle in Gossersweiler-Stein beispielsweise Ein- und Ausgang voneinander getrennt, rund um die Halle beschildert, Abstandsmarkierungen angebracht und die Verpflegung neu organisiert. Die Helfer verständigten sich via Funk, um immer nur eine bestimmte Anzahl an Menschen in die Halle zu lassen. Bei den Blutspendeterminen wird gleich am Eingang Fieber gemessen. Nur Spender mit maximal 37,5 Grad Körpertemperatur dürfen eintreten. Der gemeinsam Imbiss nach der Spende muss derzeit entfallen. Dafür bekommen Spender nun ein Lunchpaket mit auf den Weg. Der DRK-Ortsvereine tauschen ihre Erfahrungen miteinander aus, um zukünftige Termine besser planen zu können.