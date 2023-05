Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Herbstzeit ist Wanderzeit. Und wer gerne mal wieder in den Wald möchte und gerade noch keine Idee hat, wo es genau hingehen soll, dem sei der Prinzenweg bei Leinsweiler ans Herz gelegt. Er bietet nicht nur traumhafte Ausblicke, sondern auch besondere Geschichten.

Am südöstlichen Hang des 499 Meter hohen Hämmelbergs stößt man auf den Weg zum Parkplatz unterhalb der Madenburg – und auch auf einen markanten Sandstein am Wegesrand. In großen